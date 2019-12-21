Haberler » Güncel » HDP önündeki eylemde 110'uncu gün - Haber

HDP önündeki eylemde 110'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin evlat nöbeti, 110'uncu gününde de devam etti.

21.12.2019 11:29 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:29 HDP önündeki eylemde 110'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 61 ailenin evlat nöbeti, 110'uncu gününde de devam etti. Oğlu Müslüm Altındaş (24) için oturma eylemini sürdüren Şevket Altındaş, "Teröristler mazlum ve sevgiye ihtiyaç duyan çocukları kaçırıyor. Anne-babalar ve öğretmenler, sevgilerini çocuklarına ve öğrencilerine mutlaka yansıtsınlar. Teröristler zaten yalnız kalan insanları seçiyor. Bu konuda duyarlı olalım" dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 ailenin evlat nöbeti, 110'uncu gününde devam etti.

'OĞLUMU ÇOK ÖZLEDİM'

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015 günü, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm Altındaş için 5 Eylül günü Gaziantep'ten gelerek eyleme katılan Şevket Altındaş, anne -babalar ile öğretmenlere çocuklara sevgiyi yansıtmaları çağrısında bulundu. Oğlunu çok özlediğini söyleyen Altındaş, "Oturma eylemini sürdürmeye kararlıyız. Buraya geldikten sonra şunu fark ettim; teröristler mazlum ve sevgiye ihtiyaç duyan çocuklar ile kişileri alıp, götürüyor. Özellikle anne-babalardan rica ediyorum, sevgilerini çocuklarına mutlaka ve mutlaka yansıtsınlar. Teröristlerin en büyük sermayeleri sevgiye ihtiyaç duyan kişiler. Sahte bir sevgi çemberine alıp, tuzağa düşürüyorlar. Anne-babalardan ve özellikle öğretmenlerden ricamdır; çocuklara sevgilerini versinler, sevgilerini esirgemesinler. Onlar için neler yapabileceklerini söylesinler. Onları ne kadar sevdiklerini söylesinler. Yani kimseyi yalnızlaştırmasınlar. Bunların zaten amaçları yalnız kalmış kişileri tuzağa düşürmek. Anne- babalar bunlara lütfen dikkat etsin. Oğlumu çok özledim. Her zaman şunu söylerdim aileme, biz bir masayız, masanın herhangi bir ayağından biri olmazsa o masa yıkılmaya mahkumdur. Oğlum vücudumun bir parçasıdır" dedi. 

FOTOGRAFLI



Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:11   Amerikalı uzman, canlı yayında stüdyodan kovuldu - Haber
13:09   HAVALİMANLARINDA GÖREVLİ 3 POLİSE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI TUTUKLAMASI - Haber
13:08   Abant'a gelen ziyaretçilerden 'atlara iyi bakım' isteği - Haber
13:08   AK Parti Tunceli İl Başkanı Tek: "Tunceli huzuru AK Parti döneminde yaşadı" - Haber
13:04   Afyonkarahisar'da 'Çocuklar Üşümesin' projesi - Haber
12:22   CHP'li Vekil, "Belediyede yolsuzluk iddiaları var" diyerek Adalet Bakanı'na tutanak verdi - Haber
09:35   Rüyasında öldüğünü gören genç mermer ustası, kendi mezarını yaptı - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
21.12.2019 13:14:42