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HDP önündeki eylemde 114'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 114'üncü günde de sürdürdü.

25.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:23 HDP önündeki eylemde 114'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 61 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 114'üncü günde de sürdürdü. 5 Mayıs'ta kaybolan oğlu Yusuf (16) için nöbetini sürdüren Celil Bekdaş, "Buradan kimsenin gideceği yok. Bu işe çözüm bulunsun" dedi. 

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Hatice Ceylan, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan oğlu Cafer'e kavuşmasına rağmen diğer ailelere destek için oturma eylemine devam ediyor. 61 aile, HDP il binası önünde 114'üncü günde de eylemini sürdürdü. 

Diyarbakır'da oturan inşaat işçisi Celil Begdaş ile eşi Hediye Begdaş, 5 Mayıs'ta oğulları Yusuf'un HDP'liler tarafından düğün aracı olarak süslenen minibüsle dağa kaçırıldığını iddia ederek, 4 Eylül'de oturma eylemine katıldı. Celil Begdaş, "Bugün 114'üncü gün oldu; ama bu o kadar zor ki bize 114 sene gibi geldi. Şimdi diyorlar ki 'Belki buradan giderler'. Buradan kimsenin gideceği yok. Bu işe bir çözüm bulunsun. Çocuğumun nerede olduğunu da bilmiyorum. Oğlum okul okuyordu ve bayan kuaföründe çalışıyordu. Sessiz bir çocuktu" diye konuştu.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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