HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3)

DESTİCİ'DEN AİLELERE ZİYARET

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bir grup partiliyle birlikte HDP Diyarbakır binası önünde, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Anne ve babaların onurlu direnişinin takdir edilmesi gerektiğini belirten Destici, "Çok cesurca, kahramanca, yiğitçe, yürekli bir mücadele ortaya koydunuz. Ben inanıyorum ki bu mücadeleniz, bu azminiz, bu inancınız, evladınızı en kısa zamanda size kavuşturacaktır. Tabi 3 evladımızın ailelerine kavuşması, bizi fazlasıyla memnun etmiş, mutlu etmiştir. Bu olay sadece o aileleri değil sizleri ve Türkiye'de herkesi mutlu etmiştir. İnşallah bizlerin inancı, ümidi, mücadelesi; geri kalan siz kıymetli, değerli, yüreği evlat sevgisiyle yanıp tutuşan annelerin, babaların da bir an önce yavrularına kavuşmasıdır. Sadece burada bekleyen annelerin, babaların değil bugüne kadar terör örgütleri tarafından ailelerinden, yuvalarından, okullarından koparılarak zorla ya da kandırılarak dağa çıkarılan, terör örgütlerine yem edilen evlatlarımızın bir an önce kurtulmasıdır. Buna aracılık eden ister bir siyasi parti olsun ister şahıs olsun, bunları da buradan bir kez daha kınıyor ve de lanetliyoruz" dedi.

HDP önünde oturma eylemini sürdüren aileler ise BBP lideri Destici'ye destek ziyareti için teşekkür etti.