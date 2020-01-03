HDP önündeki eylemde 123'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 64 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 123'üncü günde de sürdürdü. PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Vedat için oturma eylemi yapan Şeyhmus Kaya, HDP'li milletvekillerinin maaşının kesilmesini istedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturmayı sürdürürken, HDP önündeki 64 aile, 123'üncü günde eyleme devam etti.

'HDP'Lİ VEKİLLERİN MAAŞI KESİLSİN'

Mardin'in Derik ilçesinden gelip, İstanbul'da polis memuruyken Muş'ta kardeşinin düğün konvoyuyla memleketine dönerken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan oğulları Vedat Kaya (28) için eşi Emine ile birlikte 5 Eylül'de oturma eylemine katılan Şeyhmus Kaya, evladına kavuşmak istediğini söyledi. HDP'li milletvekillerin maaşının kesilmesini isteyen Şeyhmus Kaya, "Hiçbir netice alamadık eşimle beraber 123 gündür buradayız. Bunları bitirmeden buradan gitmeyeceğiz. Oğlumu özlemişim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Ben buradan ölmeden gitmeyeceğim. Bu ailelerin çocukları da bizim gibi. Onlar da bekliyor burada. 3 aile çocuklarını kurtardı. Diğerleri bekliyor inşallah hepimiz burada çocuklarımızı alıp eve gideceğiz. Bunlardan hiçbir vicdan göremiyorum. Hiçbir merhamet yok. Bunların demek ki ne dini var, ne imanı, ben öyle biliyorum. Bu ailelerden ne istiyorsunuz, günah değil mi? Kimi 10 yaşında, kimi 12 yaşında, kimi 14 yaşında, kimi polis, kimisi asker. Günah değil mi bu ailelere? Ben burada devletime sesleniyorum; bu insanların maaşı kesilsin artık. Bu maaş bize bir zulümdür. Bu HDP'liler bu maaşı alıyor. Bize zulüm yapıyor, kurşun oluyor, çocuk kaçırıyor, bize kurşun olarak dönüyor" dedi.