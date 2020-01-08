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HDP önündeki eylemde 128'inci gün; aile sayısı 66 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için Muş'tan gelen Gülbahar Teker ile birlikte 128'inci günde 66 oldu.

08.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:16 HDP önündeki eylemde 128'inci gün; aile sayısı 66 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı, 2014 yılında kaçırılan oğlu Mehmet Emin (30) için 'tan gelen Gülbahar Teker ile birlikte 128'inci günde 66 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

3 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer ile, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye'nin terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 3'ü evladına kavuştu. Hatice Ceylan ile Hüsniye-Hüseyin Kaya çifti, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerini sürdürürken, HDP önündeki aile sayısı, 128'inci günde Muş'un Hasköy ilçesi Düzkışla köyünden gelen Gülbahar Teker ile beraber 66 oldu.

'KİMSEMİZ YOK DEVLET BİZE BAKIYOR'

2014 yılında Batman'da kaçırılan oğlu Mehmet Emin için Muş'tan gelen Gülbahar Teker, oğlunun Suriye'nin Kamışlı kentindeki terör örgütü kamplarında olduğunu geçen yıl öğrendiğini söyledi. Teker, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Ben oğlum için geldim. Oğlum terör örgütü PKK'nın yanında durmasın, gelip teslim olsun. Kimsemiz yok devlet bize bakıyor. Oğlum 6 yıl önce Batman'da kayboldu. Geçen yıl Suriye'nin Kamışlı kentinde olduğunu öğrendik. Allah, Muhammed hakkı için gelsin, bize sahip çıksın. Kimsemiz yok devlet bize sahip çıkıyor. Beni bu halde bıraktın gittin oğlum niye gittin? Allah devletten razı olsun."



Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, Güncel

Kaynak: DHA

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