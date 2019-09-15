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Hdp önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu (2)AİLE SAYISI 34 OLDUDiyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı.

15.09.2019 20:04
HDP önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu (2)
AİLE SAYISI 34 OLDU
Diyarbakır'da, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemine Bursa'dan gelen Türkan Mutlu da katıldı. Anne Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir'de üniversiteyi kazanan ve kayıt yaptırmayıp, kandırılarak dağa götürüldüğünü iddia ettiği kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için oturma eylemine başladı. Türkan Mutlu, kızını televizyonda Kobani'de terör örgütü PKK saflarında gördüğünü öne sürerek, "Kızımı bırakmalarını, beni götürmelerini istedim. Kızıma sesleniyorum. Eve dön. Bana okuyacağını, kimsesiz çocuklara sahip çıkacağını söylüyordun. Yalvarıyorum gel" dedi.
HDP önünde bekleyen aile sayısı Türkan Mutlu ile birlikte 34 oldu.
Hdp önündeki eylemde 13'üncü gün; aile sayısı 34 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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