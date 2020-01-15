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Hdp önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 oldu

HDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 135'inci günde, 2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelen Nazlı Sancar ile birlikte 69'a yükseldi.

15.01.2020 13:26 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:30
HDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 oldu
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aile sayısı 135'inci günde, 2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için 'dan gelen Nazlı Sancar ile birlikte 69'a yükseldi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evladına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam ediyor. 69 ailenin HDP önündeki evlat nöbeti, 135'inci günde de devam etti.
2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima için bugün Van'dan gelen Nazlı Sancar, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemindeki yerini aldı. 8 yıldır kızından alamadığını anlatan anne Nazlı Sancar, Şerima'nın arkadaşları tarafından evden gezmek amaçlı götürüldüğü daha sonra araca zorla bindirilerek kaçırıldığını söyledi. Sancar, "13 yaşındaydı kızım. 8 yıldır hiç haber almadım. Sağ mı ölü mü bilmiyorum. Kızımı istiyorum. Lise 1'inci sınıfa gidiyordu. Kızımı zorla kaçırdılar, okul arkadaşları kandırdı onu. Onu dışarıya gezmek için götürdüler. Arkadaşıydı güvenerek evden çıktı. Zorla arabaya koyup götürdüler. Ben kızımı istiyorum. Çok mağdurum. Kızım sana sesleniyorum; gel ben sadece seni istiyorum" dedi.
Hdp önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 69 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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