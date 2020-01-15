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Hdp önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 70 oldu

HDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 70 oldu (2)AİLE SAYISI 70 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 135'inci günde de sürerken, aile sayısı 70 oldu.

15.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:04
HDP önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 70 oldu (2)
AİLE SAYISI 70 OLDU
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eylemi 135'inci günde de sürerken, aile sayısı 70 oldu. Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2015'te lisede okuduğu sırada terör örgütü tarafından kaçırıldığını iddia ettiği kızı Songül Karaman (22) için HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Hatun Karaman, kızının terör örgütü PKK'ya katıldığını emniyet kayıtlarıyla öğrendiğini söyledi. Karaman, "Buradaki aileleri gördüm. Ben de geldim belki kızım döner diye. Kızımı okuldan kaçırdılar. 5 yıl oldu. Biz dedik beki birileri öldürmüş. Biz bilmiyorduk böyle bir şey aklımızda yoktu. Sonra anladık ki dağa kaçırılmış. Emniyette, kızımın terör örgütüne katıldığını öğrendim. Gittikten sonra bir daha ne sesini duyduk ne de kendisini gördük. Kızım gel annen dayanamıyor. Ben hastayım, baban kriz geçiriyor. Kızım gel. Çok istiyorum gelmeni" diye konuştu.
Hdp önündeki eylemde 135'inci gün; aile sayısı 70 oldu

Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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