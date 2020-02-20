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HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4)

AİLE SAYISI 90 OLDUDiyarbakır'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21) için Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan ile 90 oldu.

20.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:28HDP önündeki eylemde 171'inci gün (4)

AİLE SAYISI 90 OLDU

'da HDP il binası önünde evlat nöbeti yapan aile sayısı, 171'inci gününde, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin (21) için Diyarbakır'ın ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan ile 90 oldu.

Kardeşinin 5 yıl önce uyuşturucu verilip, kandırılarak dağa kaçırıldığını, anne-babaları olmadığını anlatan ağabey Alkan, "Kardeşim pişman. Dağda olduğunu biliyoruz. Geçen sene görüştüm. Bana, 'Pişmanız, iki kişiyle beraber kaçmak istiyoruz. Gelin kurtarın beni' dedi. Bir daha alamadım. Kaçmaya kalkışmış üç kez. Her seferinde yakalanmış. Kardeşim eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç, kurtar kendini kardeşim. Güvenlik güçlerine teslim ol. Bitsin artık. Diyarbakır annelerini gördüm. Vicdanım sızladı. Kardeşimi almak istiyorum. Kardeşim gelene kadar burada oturacağım ben" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Mehmet Nur, Çınar, Güncel

Kaynak: DHA

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