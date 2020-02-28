HDP önündeki eylemde 179'uncu gün: Aile sayısı 104 oldu (2)

AİLE SAYI 104 OLDU

Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aile sayısı, 9 yıl önce Adıyaman 'dan kaçırılan oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu ve 6 yıl önce yine Adıyaman'dan kaçırılan oğlu Şükrü (33) için gelen Saadet Kartal ile 104 oldu.

Adıyaman'dan 9 yıl önce kandırılıp dağa götürülen oğlu Ramazan (31) için gelen Bedriye Topaloğlu, "Düğüne gitti. Düğünde arkadaşları define bulmaya gidelim demişler. Gidiş o gidiş. Ben çok araştırdım. Aramadığım yer kalmadı. HDP'ye de gittim. İnkar ettiler. Tanımıyoruz oğlunu dediler ama oğlum HDP binasını alçı yapmıştı. Ben dedim ki bu kalıptan bizden başka kimse de yok. Oğlum İzmir'den getirmişti, dedim. Fotoğrafını gösterdim. Gelip işimizi yaptı ama nereye gittiğini bilmiyoruz, dediler. Eşim Diyarbakır'da HDP il binasına geldi. İlk başta içeri almamışlar. İnkar etmişler. Parkta yatmış eşim. Sonra bazıları bir hafta HDP binasında kaldığını sonra da gönderildiğini söylemişler. Artık aramadığı yer kalmadı. Dağda olduğunun haberini aldık. Nişanlıydı. Nişanlısı kazada hayatını kaybetti. Oğlum gittiğine pişman. Kim anne-babasını bırakır? Buraya geldik. Oğlumdan rica ediyorum. Onlardan da rica ediyorum. Allah rızası için, bu 3 ayların yüzü suyu hürmetine merhametiniz varsa oğlumu gönderin. Benim durumum yok. Eşim işçidir. Oğlum işçiydi. Oğlum duyuyorsa bilsin bizim hiçbir gelirimiz yok. Oğlum gel. Ağabeyin cezaevinde, baban kanser hastası, ben şeker hastasıyım. Allah rızası için size yalvarıyorum çocuğumu gönderin buraya" dedi.

'2 ÇOCUĞUN VAR GEL ONLARA KAVUŞ'

6 yıl önce kaçırılan oğlu Şükrü (33) için Adıyaman'dan gelen Saadet Kartal da, "Oğlumu istiyorum. Benim oğlumun iki çocuğu var. Benim çocuklarım yetim büyüdü. Oğlumun çocukları yetim büyümesin. Oğlum Gaziantep Üniversitesi Konservatuar Bölümü'nde okuyordu. Üniversiteden geldi. 3 ay sonra formasyon alacağım. Param yok dedi. Pasaportunu çıkartıp öyle gitti. Gidiş o gidiş. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Ben hiç görüşemedim. Kızıma telefon açmış. 6 yıldır bana telefon açmamış. Ne olur benim oğlum gelsin eve. Ne gecem var ne gündüzüm. Eşim öldü. Gelinim 5 yıl yanımda kaldı. Sonra ablamın yanına gitti. Orada çocuklarına bakıyor. Oğlum eğer beni duyuyorsa 2 tane çocuğun var. Onlara kavuş" diye konuştu.

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler Suriye'de şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunup dua etti. Hain saldırıyı kınayan bir açıklama yapan aileler şehit ailelerine başsağlığı diledi.