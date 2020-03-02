HDP önündeki eylemde 182'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 108 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 182'nci günde de sürdürdü.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'KIZIM SEN AVUKAT OLACAKTIN'

2012 yılında lise 1'inci sınıf öğrencisiyken kaçırılan kızı Şerima (21) için Van'dan gelerek 15 Ocak'ta oturma eylemine katılan Nazlı Sancar, avukat olma hayali kuran kızından 8 yıldır haber alamadığını söyledi. Anne Sancar, kızı Şeyma'nın 13 yaşındayken eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırdığını belirterek, şunları söyledi:

?"Kızım beni duyuyorsa, görüyorsa, çıksın gelsin. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Benim kızımın elleri kalem tutmak istiyordu. Silah tutmak istemiyordu. Kızım senin hayallerin vardı. Sen okumak istiyordun. Okuyup, avukat olacaktın. Senin ne işin var orada kızım? Beni görüyorsan çık gel kızım. Sensiz artık dayanamıyoruz. Seni çok merak ediyoruz. Gel teslim ol kızım. Ceza da yok. Sizi kandırıyorlar. Yalan söylüyorlar size. Askerler sizi öldürür diyorlar. Yalan kızım. Devlet kimseyi öldürmez ki. Evlatsız olur, devletsiz olmaz kızım. Çık gel. Orada birbirinizin elini tutun, çıkın gelin."