HDP önündeki eylemde 182'nci gün (2)

İDLİB'E GİTMEK İÇİN ASKERLİK ŞUBESİNE BAŞVURDULAR

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerdeki erkekler, askerlik şubesine başvurdu. Evlatları ve kardeşleri kayıp olanlar, İdlib 'e gitmek üzere silah altına alınmak için dilekçe doldurdu. Oğlu Özkan Aydın için eylemde olan Süleyman Aydın, "Biz acılı babalar olarak askerlik şubesine giderek, askerliğe tekrar alınmak istediğimizi beyan ettik. Biz her zaman devletimizin, milletimizin, askerimizin yanındayız. Suriye'deki operasyonlar hepimiz için ülkemizin bekası için yapılıyor. Şehitler verdik, kahrolduk. Biz de evlat nöbeti tutan babalar olarak terör örgütlerine karşı sadece eylemle mücadele etmek istemiyoruz. Biz de idlib'de Mehmetçiğimizin yanında olmak istiyoruz. Biz vatan için her zaman göreve hazırız" dedi. ?