HDP önündeki eylemde 187'nci gün (2)

AİLE SAYISI 120'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelerin sayısı,187'nci günde, Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisiyken 2018'de kaybolan oğulları Hasan (22) için gelen Fikriye-Zeynel Kılıç çiftinin de katılmasıyla 120'ye yükseldi.

'HDP'DEN BAŞKASI KANDIRAMAZ'

2 yıl önce oğlu Hasan'ın okulu tatil olmasına rağmen Şanlıurfa'ya gelmemesi üzerine Van'a gittiğini belirten Zeynel Kılıç, "Mektup bırakmış gideceğine dair. Emniyete gittik. Emniyete şikayette bulundum. Oğlum yok dedim. Oğlumu HDP'den başkası kandıramaz. HDP'den oğlumu istiyorum. Nasıl götürdülerse öyle getirsinler. 2 yıldır yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Yarı ölü yaşıyoruz. Evde huzur yok. Yemek yediğim zaman acaba oğlum yiyor mu yemiyor mu? Bilemiyorum. Sağız ama ölü gibi yaşıyoruz. Hasan, sesimi duyuyorsan gel. Devletten korkma. Yeter ki sen gel. Ben senin arkandayım. Milletin ne diyeceği hiç umurumda da değil. Çünkü o acıyı yaşayan benim" dedi.

'İLK GÖZ AĞRIMDI'

Hasan Kılıç'ın annesi Fikriye Kılıç da oğlunu çök özlediğini ifade ederek, şunları söyledi: "Oğlumu arıyorum. Gelmesini istiyorum. HDP'den başkası götürmez. Götürdükleri gibi getirsinler. Huzurumuz yok. Oğlum her neredeysen gel. İlk göz ağrımsın. Seni çok özledim oğlum. Bu acıya dayanamıyorum. Gece gündüz babanla ağlıyoruz. Bizim servetimiz önce Allah sonra sizlerdiniz. Ben seni okutmak için gönderdim. Sesimi duyuyorsan gel oğlum. Yeter artık acılarımıza son ver. Allah hiç kimseye yaşatmasın evlat acısını. Herkesin ailesine dönmesini istiyorum. Bu acıyı biz yaşıyoruz kimse değil. HDP'liler kendi çocuklarını göndersin bizimkilerini değil."