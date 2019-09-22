Haberler » Güncel » Haber

Hdp önündeki eylemde 20'nci gün (2)

KAYIP ASKERİN ANNE VE BABASI DA EYLEME KATILDIBingöl'den usta birliğine giderken Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan'ın 13 Eylül'den beri oturma eylemi yapan amcası Muhittin Avunan'ın ardından, bugün de kente gelen annesi Leyla ve babası Bilal Avunan...

22.09.2019 14:10Hdp önündeki eylemde 20'nci gün (2)

KAYIP ASKERİN ANNE VE BABASI DA EYLEME KATILDI
Bingöl'den usta birliğine giderken Şırnak'ın Cizre ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan Emrah Avunan'ın 13 Eylül'den beri oturma eylemi yapan amcası Muhittin Avunan'ın ardından, bugün de kente gelen annesi Leyla ve babası Bilal Avunan ile akrabaları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eyleme katıldı. 'Kahrolsun PKK' sloganıyla tepki gösteren Leyla Avunan, Cizre'de HDP binasında, oğullarını terör örgütü PKK'nın kaçırdığını söylediklerini belirterek şöyle konuştu:
"Biz Cizre'deki HDP binasına gittik, kocam gitti, eniştem gitti. Dediler; 'Yolladık PKK'ya.' Bırakmadılar ben gideyim, ben oraya gitseydim, onların kökünü getirirdim. Bu benim bir tane oğlumdur, 4 tane kızım var. Ben hasret yaşadım. Bir yaşında olan kızımın ismini Hasret koydum, duyun analar ne yapıyor, annelerin içi yanıyor, anneler böyle söylüyor. Bir Allah'ın kulu çıksın, desin, 'Oğlun oradadır.' Ben ona da razıyım, bu reva mı?"



Halkların Demokratik Partisi, Şırnak, Cizre, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:18 Solo Türk ve Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri
14:16 Malezya'da hava kirliliği haftaya azalabilir
14:15 Onlarca kişinin seferber olduğu kız isteme olayı sonuçsuz kaldı
14:15 "ABD ve İsrail, aramızdaki çatlak ve ihtilaflardan istifade etmek istiyor"
14:14 Kadıköy'de silahlı kavga
14:14 Gaziantep kaçırdığı sevgilisinin yakınları tarafından bıçaklanıp öldürüldü
14:14 Bolu gölcük hafta sonu günübirlik tatilcilerin akınına uğradı