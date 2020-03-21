Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 oldu - Haberler

HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Kızılboğa (27) için Şanlıurfa'dan gelen Fatma Kızılboğa ile 134'e yükseldi.

21.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:18
HDP önündeki eylemde 201'inci gün; aile sayısı 134 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin sayısı, 201'inci gününde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Muhammet Kızılboğa (27) için Şanlıurfa 'dan gelen Fatma Kızılboğa ile 134'e yükseldi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

6 YIL ÖNCE KAÇIRILAN OĞLU İÇİN GELDİ

2014 yılında kaçırılan oğlu Muhammet için Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden gelen Fatma Kızılboğa da bugün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Oğlunun PKK'lılar tarafından kaçırılarak, Suriye'nin Kobani kentine götürüldüğü ifade eden Fatma Kızılboğa, Muhammet'e teslim olması için çağrıda bulundu. Kızılboğa, oğluna kavuşmak umuduyla eyleme katıldığını belirterek, "Bu eylemi televizyonda gördüm. Oğlumu HDP'den istiyorum. Gelsin teslim olsun. Hiçbir ceza almayacak. Oğlumu çok özledim. Onu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Şanlıurfa, PKK, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor Haberler
Almanya, sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti Haberler
Türkiye korona fırsatçılarıyla mücadele ederken Muşlu otel sahibi çağrısıyla gönülleri fethetti
Türkiye, evlere kapanmışken İran’da ölü sayısı artıyor! Haberler
Türkiye, evlere kapanmışken İran'da ölü sayısı artıyor!
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı Haberler
Koronavirüs tiyatroya yaradı! İzleyen kişi sayısı 9 kat arttı
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi Haberler
Korona nedeniyle emeklilerin bayram ikramiyeleri erken verilecek! İşte ödeme tarihi
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı Haberler
Eşini iple boğarak öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haberler
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor

Son Dakika Güncel Haberleri

Sultangazi'de elektrik kabloları havai fişek gibi patladı - Haber Giresun Üniversitesi uzaktan eğitime 6 Nisan'da başlayacak - Haber İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüsle mücadelede yeni kararları açıkladı Açıklaması - Haber Beyşehir'deki yükseköğrenim yurtları öğrencilerin dönüşüne hazır hale getirildi - Haber Sivas'ta belediye ekipleri meydandaki bankları kaldırdı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber "Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen Bulgaristan: Bize Türkiye yardım ediyor - Haberler Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı - Haber İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti - Haber Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haber
Loading