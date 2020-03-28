HDP önündeki eylemde 208'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP İl binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre 208'inci günde de sürdürüyor.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

2015 yılında PKK tarafından kaçırılan oğlu Mahmut (19) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Oğlu Mahmut'un HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını belirten Arslan, "Oğlum 2015'te HDP'nin eliyle, birbirlerine teslim ederek zorla kaçırıldı. 208'inci gündür buradayız. 208 sene de geçse buradan kalkmayacağız. Oğlumuzu bize teslim edene kadar buradayız. Daha 14 yaşındaydı oğlum, silah nedir bilmezdi. Buradan oğluma da bir çağrım var, oğlum eğer beni duyuyorsan hiç korkma teslim ol. Fırsat bulursan polisine, askerine teslim ol oğlum, korkma" dedi.

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Kaynak: DHA