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HDP önündeki eylemde 213'üncü gün

HDP önündeki eylemde 213'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 213'üncü günde de sürdürdü.

02.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:19
HDP önündeki eylemde 213'üncü gün
HDP önündeki eylemde 213'üncü gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 213'üncü günde de sürdürdü. Kamile Küçükdağ, 2014 yılında kaçırılan oğlu Engin'e (20) seslenerek, "Oğlum, ne olursun gel. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'KEFEN DEĞİL DAMATLIK GİYDİRMEK İSTİYORUM'
Adana'dan gelen ve 2014'te ortaokul son sınıf öğrencisiyken, kaçırılan oğlu Engin için Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, "213 gündür buradayız. Ben oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Ben oğlumu istiyorum. Oğlum sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Oğlum senin sesine, kokuna hasretim. Ne olursun gel, askerimize teslim ol. 13 ailenin çocuğu teslim olmuş. Şu an annesinin, babasının yanında. Ben de o günü görmek istiyorum" diye konuştu.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, PKK, Güncel
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