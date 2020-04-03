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HDP önündeki eylemde 214'üncü gün

HDP önündeki eylemde 214'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 214'üncü günde de sürdürdü.

03.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:36
HDP önündeki eylemde 214'üncü gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 214'üncü günde de sürdürdü. Oğlu Fatih'in (22) terör örgütü PKK'ya yakın haber sitesinde yayınlanan görüntüsünü izlediğini anlatan Abdullah Demir, zorla konuşturulduğunu söyledi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'OĞLUMU ZORLA KONUŞTURMUŞLAR'
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için nöbetini sürdüren Abdullah Demir, terör örgütü PKK'ya yakın haber sitesinde görüntülerini izlediğini anlattı. Fatih'in teröristler tarafından zorla konuşturulduğunu söyleyen Demir, "Oğlumun görüntülerini dün internetten izledim. Çocuğu sıkıştırıyorlar. Diyor ki 'Ben kendi irademle gelmişim'. Eğer kendi iradesiyle gitmişse beni onunla telefonla görüştürsünler. Görüntülerde oğlum konuşurken kekeliyor. Konuşamıyor, konuşmadan tekrar başlıyor. 214 gündür biz buradayız. 214 sene de olsa bu kapıdan kalkmayacağım. Oğluma kavuşmadan bu kapıdan kalmayacağım. Allah'ın izniyle oğlumuza kavuşacağız" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Nurettin FİDANCAN- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)
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HDP önündeki eylemde 214’üncü gün

Kaynak: DHA

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