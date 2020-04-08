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HDP önündeki eylemde 219'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 219'uncu günde de sürdürdü.

08.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:01
HDP önündeki eylemde 219'uncu gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 219'uncu günde de sürdürdü. 5 yıl önce Hani ilçesinde fırında çalışırken kaybolan oğlu Fatih (22) için eylemini sürdüren Sevdet Demir, terör örgütünce bir süre önce oğlunun bir videosunun servis edildiğini belirterek, "Kurban olayım sana Fatih. Ben biliyorum bu konuşma senin konuşman değil. Silah zoruyla seni konuşturuyorlar. Ben senin ruhunu biliyorum yavrum" dedi.

Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri de elden bırakmıyor.

'OĞLUMU ZORLA KONUŞTURMUŞLAR'

Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken, kaçırılan oğlu Fatih için eyleme katılan Sevdet Demir, terör örgütü PKK'nın bir süre önce oğlunun bir videosunu servis ettiğini belirterek, "8 aydır burada oğlumu bekliyorum. Şimdiye kadar bilmiyordum oğlum vardır, yoktur. Elhamdülillah biliyorum vardır, sağdır. Kurban olayım sana Fatih. Ben biliyorum, bu konuşma senin konuşman değil. Silah zoruyla seni konuşturuyorlar. Ben senin ruhunu biliyorum yavrum. Sen nasıl yanıyorsan, ben de senin için böyle yanıyorum yavrum. Hangi evlat anasını, babasını, kardeşlerini istemez. Sen bizi sevmesen de biz seni seviyoruz yavrum. Her gece gözlerimi kapatıyorum. Rüyamda seni görüyorum yavrum. Oğlum siyaset ile işimiz yoktur, ben senin için gelmişim. Senin için ağlıyorum. Hastayım dayanamıyorum. Son kez seni göreyim öleyim yavrum" diyerek gözyaşı döktü.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel
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