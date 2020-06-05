HDP önündeki eylemde 277'nci gün

HDP önündeki eylemde 277'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 277'nci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü.

05.06.2020 18:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:17
HDP önündeki eylemde 277'nci gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 277'nci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 2014'te kaybolan kızı Şeyma (24) için oturma eylemini sürdüren Türkan Mutlu, HDP'nin tutuklanan vekillerine ilişkin yaptığı basın açıklamasına tepki göstererek, "Biz, 277 gündür burada kapılarındayız. Bir gün bizim için konuşmadılar" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 277'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.
'BİR GÜN BİZİM İÇİN KONUŞMADILAR'
2014'te kaybolan kızı Şeyma için Bursa'dan gelen Türkan Mutlu, evladını almadan nöbeti bitirmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Ben evladımın peşindeyim. İnşallah evladım o halden kurtulur. Beraber eve gideceğiz. Kızım evine dön. Seni nasıl oraya götürmüşler, tümünü öğrendim. Senin cebinde 5 lira yoktu. Sen nasıl oraya kadar gittin. Senden sonra gidip onlara soruyordum. 'Kendi rızasıyla gitmiş' diyorlardı. Beş kuruş parası olmayan biri nasıl oraya gider. 6 sene oldu benim kızımın yastığı taştır. Sana kıyamıyordum ağır bir elbise almaya. Çocuğum yanımda olsa şimdi öğretmendi. Bizim hayatımızı mahvettiler. Bizim hayallerimiz, bizim geleceğimiz, her şeyden önce o annelik duygusu. Rabbim kimseyi bu sınavla intiham etmesin. 277 gündür buradayız hiç bir milletvekili de HDP'den, hangi partiden olursa olsun. CHP olsun bilmem hangi parti olursa olsun. Kimse bize bir açıklama yapmadı ama bugün onların içinden geldi, nasıl kendi haklarını savundular. Nasıl kendilerini ifade ettiler ama bizim için hiç bir gün bir ses çıkartmadılar. Bize bir şey söylemediler. Ben onlardan evladımı istiyorum. Ben evladımı almadan gitmeyeceğim. İnşallah evladımı alıp gideceğim." HDP önündeki eylemde 277’nci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, PKK, Güncel, Haber

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