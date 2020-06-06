HDP önündeki eylemde 278'inci gün

HDP önündeki eylemde 278'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 278'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü.

06.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:22
HDP önündeki eylemde 278'inci gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 278'inci günde de koronavirüse karşı alınan tedbir kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak sürdürdü. 4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan (19) için eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin artık terör örgütü PKK'ya arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'BİZİM ÇOCUKLARIMIZI DA İSTEYİN PKK'DAN'
4 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için 9 Eylül'den bu yana oturma eylemini sürdüren Süleyman Aydın, HDP'nin terör örgütü PKK'ya arasına mesafe koymasının zamanı geldiğini söyledi. Tek isteklerinin çocuklarına kavuşmak olduğunu anlatan Aydın, "Bugün eylemimizin 278'inci günüdür. HDP milletvekillerin sürekli açıklama yapıyorlar. Gelin bizim için de bir açıklama yapın, bize de destek verin. Bizim çocuklarımızı da isteyin PKK'dan. Niye gelmiyorsunuz buraya? Artık onlar da PKK ile aralarına mesafe bıraksınlar. Hepimiz bir an önce çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz. Hepimizin kararı budur ve hepimiz eylemimizde kararlıyız. ve artık bu HDP yöneticileri, HDP milletvekillerini de vicdana davet ediyorum. Onlarda biraz vicdan varsa PKK ile aralarına mesafe bırakırlar. ve artık gelip burada mağdur ailelere sahip çıkarlar ve ailelerin çocuklarını isterler" dedi. HDP önündeki eylemde 278’inci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Hacire Akar, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
ABD’de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı Haber
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son görüntülerini paylaştı Haber
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel’e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar Haber
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Haberler››Güncel››HDP önündeki eylemde 278'inci gün - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:19: Singapur'da 344, Nepal'de 323 Kovid-19 vakası görüldü - Haber 17:19: Azerbaycan'da son 24 saatte en fazla Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber 17:17: O anne, görüntüyü çekenden şikayetçi oldu - Haber 17:17: ABD'de Kovid-19 vakalarındaki günlük artış iki katına çıktı - Haber 17:16: Sivas'ta asfalt çalışmalarının startı verildi - Haber 16:47: Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde - Haber 16:28: George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar - Haber 15:59: Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı - Magazin 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler