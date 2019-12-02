HDP önündeki eylemde 3 ay geride kaldı

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 3 ay geride kaldı. HDP'nin faaliyetlerini artık yürütmediği il binası önünde 91 gündür oturan aileler, evlatlarından haber bekliyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. 1 kişiyle başlayan ve her gün artan ailelerin sayısı, 57'ye ulaştı. Eylemlerini HDP binası önünde başlatan ailelere, soğuk hava ve yağıştan etkilenmemesi için hayırseverler tarafından çadır tahsis edildi. Aileler, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen çocuklarına kavuşmadan eylemlerinden vazgeçmeyeceklerini söylüyor.

DESTEK EKSİLMİYOR

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde bugün 3'üncü ay geride kalırken, ailelerin kurulan çadırda bekleyişi sürüyor. Ailelere 91 gündür destek ziyaretleri de devam ediyor. 3 Eylül'den bu yana devam eden oturma eylemindeki aileleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ile Yavuz Bingöl, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti.

ÖNCE KAPILARI KAPADILAR SONRA FAALİYETİ DURDURDULAR

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin oturma eylemine katılımının her geçen gün artmasıyla HDP İl Başkanlığı'nda ilk günler tepki gösterilerek, kapılar kapatıldı. Zaman zaman HDP'liler ile aileler arasında gergin anlar yaşandı. Oturma eyleminin 64'üncü gününde ise HDP'liler, parti binasında siyasi faaliyet sürdürmeme kararı aldı.

'KIZIMI ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM'

Ağrı'dan gelip, 2014'te lise 3'üncü sınıf öğrencisiyken, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirttiği kızı Hayal için 3 Ekim'de oturma eylemine başlayan Süheyla Demir, evladına kavuşmadan eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi. Demir, "91 gündür burada bekliyoruz. Havalar soğudu. 3- 4 gündür yağmur yağıyor. Çadırımızın altından sular akıyor. Biz burada daha kaç gün bekleyeceğiz; onu da bilmiyoruz. Biz buradayız, sonuna kadar da burada kalacağız. Kar, yağmur, hiçbir şey bizi yıldıramaz. Çocuklarımız için bekliyoruz. Çocuklarımızı bizden ayırdılar. HDP, PKK 5 yıldır bizi bu acıya mahkum etti. 3 aydır küçük çocukla burada bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğim. Kızımı almadan buradan kalkmayacağım" dedi.