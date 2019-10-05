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Hdp önündeki eylemde 33'üncü gün; aile sayısı 53 oldu (2)

AİLE SAYISI 53 OLDUDiyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesi sayısı 53'e çıktı.

05.10.2019 13:55Hdp önündeki eylemde 33'üncü gün; aile sayısı 53 oldu (2)

AİLE SAYISI 53 OLDU
Diyarbakır'da, çocuklarının dağa kaçırıldığını belirtip HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesi sayısı 53'e çıktı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden gelen Menfiye Yıldırım, 2017'de kaybolan oğlu Mesut Yıldırım (25) için eylemdeki yerini aldı.
'EVE EKMEK GETİRİYORDU'
HDP il binası önündeki oturma eylemlerini televizyondan gördükten sonra buraya gelmeye karar verdiğini söyleyen Menfiye Yıldırım, "Bir faydası olur diye ben de geldim. İki sene önce Diyarbakır'da çalışıyordu. En büyük oğlumdu. O eve ekmek getiriyordu. Eşim HDP'ye birçok kez geldi. Hiçbir sonuç alamadı. Bir şey bilmediklerini söylediler. Dağa çıktığını duydum. Başka da bir şey bilmiyorum. Babası da evde hasta. Oğlumu kimler götürdüyse, onlardan geri getirmelerini istiyorum. Oğlumu özlüyorum, bekliyorum" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: DHA

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