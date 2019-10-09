Hdp önündeki eylemde 37'nci gün (2)

ZİYARETÇİLERE OĞLUNU ANLATIRKEN FENALIK GEÇİRDİ

İstanbul'da çalışırken, 2014 yılında, askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak, Suriye'ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer için 17 Eylül'den beri HDP önünde oturma eylemini sürdüren Salih Gökçe, Bitlis'in Tatvan ilçesinde gelen bir grubun destek ziyaretinde oğlundan söz ettiği sırada fenalaşıp bayıldı. Gökçe'ye HDP önünde bekleyen sağlık görevlilerince müdahale edildi. Bir süre sonra kendine gelen Gökçe, oturma eylemini sürdürdü.

TATVANLI GÖNÜLLÜLERDEN DESTEK

Tatvan'dan gelen grup adına açıklamada bulunan Rıdvan Kökel, HDP önündeki ailelere destek olmak için geldiklerini ifade ederek, "Zulüm, acı, gözyaşı, nereden ve kimlerden gelirse gelsin siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine ve inancına bakılmaksızın tepkimizi vermek, sonuna kadar mağdurun ve mazlumun yanında olacağımızı göstermek için buradayız. Bugün burada bulunan annelerin arşa yükselen feryatları ve yürekleri dağlayan gözyaşları, aslında uzun yıllardır bu vatanın aynı kahrı ve aynı çileyi çekmiş tün annelerin feryadıdır. Yüreği yanan bu annelerin haklı feryatlarına sonuna kadar katılıyor, Tatvan'dan gelen gönüllüler olarak, hem bayrağımızı hem de annelerimizin yanında olduğumuzu tekrar ifade ediyoruz" dedi.



