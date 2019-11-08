Haberler » Güncel » HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (2) - Haber

HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (2)

AİLE SAYISI 56 OLDUHDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 56'ya çıktı.

08.11.2019 16:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:09 HDP önündeki eylemde 67'nci gün; Oğlu kaçırılan annenin feryadı (2)

AİLE SAYISI 56 OLDU

HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 56'ya çıktı. 8 çocuk annesi Necibe Çiftçi, 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Rojat (21) için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek, oturma eylemine katıldı. 

PKK'LILAR BİR OĞLUNU ÖLDÜRDÜ, BİR OĞLUNU KAÇIRDI

Necibe Çiftçi, bir oğlunun terör örgütüne destek vermediği için PKK'lılar tarafından kaçırılıp, öldürüldüğünü anlatarak, "Ben çocuğum için buraya geldim. Çocuğumu 5 yıl önce, 16 yaşındayken kaçırdılar. HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumuzu HDP kaçırdı. 2017 yılında büyük oğlum olan 4 çocuk babası Sami, teröristlere destek vermediği için PKK'lılar tarafından çocuklarının gözleri önünde kaçırıldıktan sonra şehit edildi. Bir çiftliğe götürüp, elini kolunu bağlayıp öldürmüşler. Önce kardeşini kaçırdılar, sonra gelip, ağabeyini şehit ettiler" dedi. 



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:15   Seyir halindeki halk otobüsü alev aldı
20:07   Mevlit Kandili'nde Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi
20:12   Erdoğan: Onu inkar edenler onda hayat buldular
20:12   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
20:12   Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı
19:45   MHP lideri Devlet Bahçeli: Hoca görünümlü hainler iblisin cani ajanlarıdır
19:42   Türk zırhlısına çıkmaya çalışırken düşen kişi terörist çıktı
19:00   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın 7. kattan atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
18:33   Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriyeliler gitsin' diyorlar eyvallah edemeyiz
18:26   Bahis çetesine yapılan operasyonda 3 milyon liranın yakalanma anı kameralara yansıdı
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 20:16:01