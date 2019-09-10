HDP İl Başkanlığı önünde devam eden eylemde, Türk bayrağı açtılar

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 8'inci gününe girdi. Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 20'ye ulaştı. Trabzon'dan gelen bir vatandaş da HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Türk Bayrağı açarak, eyleme katılan ailelere destek verdi.

Diyarbakır'da eylem yapan ailelere destek için Trabzon'dan gelen Abdullah Özer isimli vatandaş, çocukları dağa kaçırılan Rauf Biçer ve Şevket Altıntaş ile birlikte eylem yaptıkları HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Türk bayrağı açtı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek olmak için Trabzon'dan gelen Abdullah Özer, çocuğu dağa kaçırılan Rauf Biçer ve Şevket Altıntaş ile birlikte parti binası önünde dev Türk bayrağı açtı.

"TÜRK BAYRAĞI PROPAGANDA ALETİ DEĞİL"

Abdullah Özer Türk bayrağının hiçbir zaman propaganda aleti olmadığını söyledi. Özer, "Ben Türk bayrağının her yerde açılması kanaatindeyim, Türk bayrağını propaganda olarak niteleyenlere karşıyım. Türk bayrağı Türkiye topraklarının her yerinde dalgalandırılmalı. Ben bunu daha önce yaşadım, Tunceli Pülümür Vadisi'nde gezerken, 2017'de Pülümür Kaymakamı 'Buralara Türk bayrağı asma, provoke etme milleti' dedi. Türk bayrağı hiçbir zaman propaganda aleti aleti değildir. Bu bayrak bizim şehitlerimizin örtüsüdür. Kanun çıkacaksa çıkartsın HDP siyasi partiyse il binası önünde Türk bayrağı olması gerekir. Türk bayrağı bizim kefenimizdir, bunu da Türkiye topraklarında dalgalandırmak için biz ölümüne mücadele ediyoruz" dedi.





DESTEK ZİYARETLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan HDP önündeki ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Aileleri ziyarete gelen bir grup STK temsilcisi, Türk bayrağı açtı. Aileler, STK temsilcilerine alkışlayarak, teşekkür etti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden diğer annelere de örnek olmuştu.