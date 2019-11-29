Haberler » Güncel » HDP önündeki eylemde 88'inci gün (2) - Haber

HDP önündeki eylemde 88'inci gün (2)

ANNELERE DESTEK ZİYARETİDiyarbakır'da, HDP il binası önünde evlat nöbetine devam eden ailelere, destek ziyaretleri de sürüyor.

29.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:58HDP önündeki eylemde 88'inci gün (2)

ANNELERE DESTEK ZİYARETİ

'da, HDP il binası önünde evlat nöbetine devam eden ailelere, destek ziyaretleri de sürüyor. Gönül Mimarları İnisiyatifi heyeti, ailelerle bir araya geldi. Ziyarette heyet adına açıklama yapan Gönül Mimarları İnisiyatifi Basın Sözcüsü Abdulkadir Arslanoğlu, "Cennet vatanımızın her köşesinden, dünyanın dört bir yanından size destek olan milyonlar var. Bizler her zaman sizinleyiz ve yanınızdayız. Zulme boyun eğmediniz, haksızlığa rıza göstermediniz. Onurlu duruşunuz, zalimlerin kalbini titretiyor, korkakların yüreğini hoplatıyor. Ey HDP, bitir artık bu anaların yüreğindeki hasreti. Buluştur, bu anaları evlatlarıyla. Eğer bu zulme ve eziyete devam edersen unutma ki bu anaların dudaklarından dökülen, yüreklerinden kopan ve öylece semaya yükselen bedduaları, bir gün ateş topu olur, düşer başınıza. Bir gün boğulursunuz bu anaların gözyaşlarında" diye konuştu.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Sakarya'daki hırsızlık şüphelileri Kocaeli'de yakalandı
18:46 Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
18:45 Artvin'de korkutan heyelan
18:44 Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, öğrencilerle buluştu
18:40 Çift gökkuşağı görenleri şaşırttı
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
15:54 Irak'ta sular durulmuyor! Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
22:42 Trump'tan Afganistan'daki birliklere sürpriz ziyaret: Askerlere hindi ikram etti
29.11.2019 18:47:13