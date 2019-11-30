Haberler » Güncel » Hdp önündeki eylemde 89'uncu gün - Haber

Hdp önündeki eylemde 89'uncu gün

HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)TİYATRO SANATÇILARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİHDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu.

30.11.2019 18:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:12
HDP önündeki eylemde 89'uncu gün (2)
TİYATRO SANATÇILARINDAN AİLELERE DESTEK ZİYARETİ
HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti bekleyen ailelere tiyatro sanatçıları Ahmet Yenilmez, Zülfü Demirtaş ile Ebru Ergün, destek ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Ahmet Yenilmez, ailelere Tarih sizleri yazacak ve sizler her zaman hatırlanacaksınız sözleriyle destek verdi. Ailelerin eylemine herkesin destek vermesi için çağrıda bulunan Yenilmez, Hepimizin isimleri, Ahmet, Hüseyin, Hasan veya Fatma. Nice insanlar bu simle dünyaya geldi ve gittiler. Kimsenin onlardan haberi yok. Ama tarih sizleri hep yazacak ve sizler hep hatırlanacaksınız. Diyarbakır'a gelip de buraya uğramamak bence çok abes bir iştir. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz. Onun da ötesinde burada açıklı bir şey var. Biz evimizde çoluğumuz çocuğumuz içerisinde huzur içinde yatarken bu insanları unutabilir miyiz Bunun için Anadolu'dan bir ses çıkması lazım dedi.
Aileler, sanatçılara yaptıkları destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.
EK
Hdp önündeki eylemde 89'uncu gün

Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Yenilmez, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Kasımpaşa'yı yenen Sivaspor liderliğini korudu
18:40 Sivasspor'dan zirve pozu
18:40 Rıza Çalımbay: "Disiplin içindeyiz"
18:40 Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu
18:35 Akçakoca Kent Konseyi Adnan Yaman güven tazeledi
17:57 Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı
17:36 Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor
17:34 Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
17:31 Personel müdürü, kasiyere cinsel saldırıdan tutuklandı
17:11 Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı
16:55 Atatürk silüetinin yansıdığı mahallede ürküten görüntü
16:10 Kadın doğum uzmanı, hastalarının müstehcen görüntülerini cinsel içerikli sitelere sattı
09:27 Muriqi'ten transfer iddialarına yanıt: Ne transferi, Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim
30.11.2019 18:43:11