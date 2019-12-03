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HDP önündeki eylemde 92'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 92 güne girildi.

03.12.2019 12:04 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:05HDP önündeki eylemde 92'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 57 ailenin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde 92 güne girildi.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın HDP il binası önünde başlattığı eylemle çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. HDP binası önünde oturan 57 aile, soğuk ve yağışlı havadan etkilenmemeleri için hayırseverler tarafından tahsis edilen çadırdaki bekleyişlerini 92'nci günde de sürdürüyor.

'KIZIMIN HAYATINI MAHVETTİLER'

Diyarbakır'da 5 yıl önce 14 yaşındayken kaçırılıp Suriye'ye götürülen kızı Mekiye için 8 Eylül günü oturma eylemine katılan Hüsniye Kaya, evladından gelecek iyi bir beklediğini söyledi. Kaya, kızına kavuşmak istediğini belirterek, "5'inci seneye girdik. Kızım ortada yok. Kızıma hasret kalmışım. Kızım için nöbet tutuyorum. Kar olsa, yağmur olsa kızım gelene kadar gitmeyeceğim buradan. Diyarbakır'da kızımı kandırdılar, götürdüler. Ben kızımı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Kızım seni kandırdılar. Sen çalışkandın, zekiydin. Polis olmak istiyordu. Benim kızımın hayatını mahvettiler. Kızımı özledim. Ablaları hepsi ağlıyor her gün. Strese giriyorlar" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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