Haberler» Güncel» Haber

Hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)

BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ I DUVARA ASTIDiyarbakır'da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor.

05.09.2019 17:34 Hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (4)

BULDAN'IN OĞLUNUN FRANSA'DAKİ I DUVARA ASTI
Diyarbakır'da HDP il binası önünde çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin eylemi sürüyor. Diğer ailelerle oturma eylemine devam eden Celil Begdaş, 16 yaşındaki oğlu Yusuf Begdaş'ın 5 Mayıs günü HDP binasında kaybolduğunu belirterek, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın oğlunun Fransa'da çekildiğini öne sürdüğü fotoğrafı elinde tutarak tepkisini gösterdi. Fotoğrafı parti binasının duvarına asan baba Begdaş, "Bizim oğlumuzu dağa kaçıranların oğulları Fransa'da keyif sürüyor" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Fransa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:27   HDP'ye tepki gösteren annelere destek vermemekle suçlanan Gökhan Özoğuz eleştirilere cevap verdi
21:26   Sahte iddia kuponu zanlısı 22 kişi adliyede (2)
21:23   Maden ocağında iş kazası: 1 yaralı
21:22   Eski eşinin evine ateş eden şüpheli gözaltına alındı
21:21   Bahçeşehir'de peçete imalathanesinde yangın (1)
21:18   İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü
21:18   Malatya'da 16. İmam Hatipliler Kurultayı düzenlenecek