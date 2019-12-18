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HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2)

AİLE SAYISI 60 OLDUDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüken, aile sayısı 60 oldu.

18.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:08HDP önündeki oturma eyleminde 107'nci gün (2)

AİLE SAYISI 60 OLDU

'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP il binası önündeki oturma eylemini 107'nci günde de sürdürüken, aile sayısı 60 oldu. Batman'ın Sason ilçesinden gelen Nağbet Akın (59), lise öğrencisi oğlu Bayram'dan (17) geçen Ağustos ayından bu yana alamadığını ifade ederek, "Oğlum lise 2'nci sınıfa gidiyordu. Geçen Ağustos ayı ortalarında kayboldu. Aradım ama bulamadım. HDP'ye gidip geliyormuş. Oğlumu onların götürdüğünü düşünüyorum. Ben zengin değilim ki birileri fidye için oğlumu götürsün. Başka nereye gitmiş olabilir. Hiçbir haber alamadım. Oğlum kaçırıldı dünyam yıkıldı. Oğluma yalvarıyorum. Neredeysen gel. Bak ben perişan oldum" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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