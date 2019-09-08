Haberler» Güncel» Haber

HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasına giren bir kişinin 'Satılmış' sözü ortamı gerdi.

08.09.2019 13:08 HDP önündeki oturma eyleminde gerginlik
Çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da HDP binası önündeki eylemi devam ederken, parti binasına giren bir kişinin 'Satılmış' sözü ortamı gerdi. Sinir krizleri geçiren aileler ile tartışan şahıs gözaltına alındı.

Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ediyor. 6'ncı gününde devam eden eylem sırasında HDP binasına giren bir kişi, alilere dönüp 'Satılmış' diye bağırdı. Bu ifade üzerine aileler sinir krizi geçirerek şahsa tepki gösterdi. Çevik kuvvet ekipleri, S.T.'yi (29) üst aramasından geçirdikten sonra gözaltına aldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40   Fas'ta yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü
14:39   Akdamar'da 7'nci ayin
14:38   AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
14:38   İstiklal caddesi'nde öldürülen itü'lü genç son yolculuğuna uğurlandı
14:37   Şile'de yakıt sızan gemide çalışma tamamlandı
14:37   Gaziantep başkan köse, üzüm üreticilerini dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı
14:37   Karaman fatma'yı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan baba- oğuldan 'görmedik' savunması