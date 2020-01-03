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HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu.

03.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:42 HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü PKK'nın 'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Batman'da 2016'da 12 yaşındayken önce Mardin'in Nusaybin ilçesine, ardından Irak'a götürülen S.B., 'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçtı. Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., Şırnak'ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman'a götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.B.'nin işlemleri sürürken, Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi.



Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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