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HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı

HDP, partisini sert sözlerle eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'ın kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "İstifa kararı kendi takdiridir" dedi. Şık istifasında, "Parti yönetimindeki hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim" demişti.

05.05.2020 00:17 | Son Güncelleme: 05.05.2020 01:02

HDP, partisini sert sözlerle eleştirerek istifa eden İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'la ilgili bir açıklama yayınladı.

HDP tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sayın Ahmet Şık ile Haziran 2018 seçimlerinden bu yana birlikte çalıştık, birlikte emek verdik. İstifa kararı kendi takdiridir. HDP üzerine düşen siyasal ve tarihsel sorumluluğun farkında olarak çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir."

NE OLMUŞTU?

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, partisinden istifa ettiğini duyurduğu istifa mesajında "Eş başkanlarımızı tenzih ederek, parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim" ifadelerini kullanmıştı.

İSTİFA KARARINI 1 NİSAN'DA VERMİŞ

Şık açıklamasının devamında, "1 Nisan günü, ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım, bugün (4 Mayıs 2020) itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık önümüz barış olsun." dedi.

HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık’la ilgili açıklama yaptı
Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Ahmet Şık, Politika, Güncel, Haber

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