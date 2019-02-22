HDP Patnos Adaylarını Tanıttı

Halkların Demokratik Partisi Ağrı İl Örgütü, seçim kampanyası kapsamında Patnos ilçesinde miting düzenledi.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİLER

Aday tanıtım programına Ağrı İl Eş Başkan adayları Yeliz Karaarslan ve Abdurrahman Doğar, HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir ve Patnos Belediye Eş Başkan adayları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç'ın katılımıyla gerçekleşen aday tanıtımı Patnos Halkının yoğun katılımıyla Aday tanıtım programı mitinge dönüştü. Konuşmalarını yapan Eş Başkan adayları Müşerref Geçer ve Emrah Kılıç Patnos halkını hak ettiği belediyeciliğe 31 Mart'ta kavuşturacaklarını söyleyip birlik ve beraberlik mesajı verdiler.