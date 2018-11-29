Hdp Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü Açıklaması

HDP Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü, "Şanlıurfa'da tarım ile doğan, emekleyen, büyüyen insanlık tarihi, bugün AKP
iktidarı tarafından ölüme mahkum edilmektedir." dedi.
Sürücü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şanlıurfa'nın temel sorunlarından birisinin de çiftçilerin yaşadığı problemler olduğunu söyledi.
Şanlıurfa'ya "bütün insanlığın ortak mirası, tarih ve tarım şehri" nitelendirmesinde bulunan Sürücü, "Şanlıurfa'da tarım ile doğan, emekleyen, büyüyen insanlık tarihi, bugün AKP iktidarı tarafından ölüme mahkum edilmektedir." ifadesini kullandı.
Sürücü, AK Parti'nin küçük üreticinin veya çiftçinin değil, tüccarın kazancının derdinde olduğunu öne sürdü.
Şanlıurfa'da pamuk üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinen Sürücü, AK Parti ile birlikte Türkiye
'nin pamuk ithal eden bir ülke olduğunu savundu. Sürücü, "2002 yılından 2017 yılına kadar pamuk üretim alanında yüzde 30 daralma olmuştur. AKP, yapısal sorunları çözmek yerine ithalat politikalarıyla sorunlara geçici çözüm bulmaya çalışmaktadır." diye konuştu.
Milletvekili,Halkların Demokratik Partisi,Şanlıurfa
29 Kasım 2018 Perşembe 15:12