Haberler » Politika » HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına ilişkin "Suriye'de yaşayan Kürtler de görüşmelerde temsil edilmezse bu kadük bir anayasa olacaktır.

31.10.2019 17:30HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına ilişkin "Suriye'de yaşayan Kürtler de görüşmelerde temsil edilmezse bu kadük bir anayasa olacaktır." dedi.
Öcalan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. "Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası Kürt sorununu uluslararası boyuta taşıdığını" iddia eden Öcalan, "ülke içinde ise siyaseten asla bir araya gelmeyecek partilerin Kürt karşıtlığında birlikte hareket ettiklerini" savundu.
Bazı belediyelere kayyum atandığını anımsatan Öcalan, bunun yasalara aykırı olduğunu öne sürdü.
Ömer Öcalan, bir basın mensubunun, Cenevre'de sürdürülen Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarına yönelik sorusuna, "Suriye'de yaşayan Kürtler de görüşmelerde temsil edilmezse bu kadük bir anayasa olacaktır." yanıtını verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Abdullah Öcalan, Milletvekili, Şanlıurfa, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
18:24 AK Parti'de belediye başkanları ile toplantı
18:16 HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Açıklaması
18:02 TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Karma Komisyonu toplantısı
17:50 Erdoğan: "Hiç kimseyi dışlamadan kırmadan dökmeden hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek...
17:50 Katar Başbakanı Al Sani TBMM'de
17:48 CHP'li Özkoç'tan ABD Temsilciler Meclisinin kararlarına tepki
17:48 Erdoğan: "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla...
31.10.2019 18:49:24