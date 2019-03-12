Hdp Seçim Bürosu Açılışındaki "Terör Propagandası"

Kocaeli
'nin Körfez
ilçesinde, HDP
'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Hereke
Mahallesi'nde HDP'nin seçim bürosu açılışında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan R.B, D.A, C.T, H.P, H.B, İ.B, Ö.K, Ö.A, F.T, U.G, E.Ç. ve Y.Ç'nin Körfez İlçe Jandarma
Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Yukarı Hereke Mahallesi'nde önceki gün HDP'nin seçim bürosu açılışında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma 10 kişiyi gözaltına almıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 12'ye çıkmıştı.
Kocaeli, Körfez, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
Kaynak: AA