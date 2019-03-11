Hdp Seçim Ofisine Terör Baskını

PKK
'nın sözde lideri Abdullah Öcalan
'ın HDP
'nin İzmir
'deki seçim ofisinde asılı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, seçim ofisinde yapılan aramada çok sayıda suç unsuru yayın ve afişe el koyarken 1 şahsı da gözaltına aldı.
İzmir'de HDP'nin Kadifekale'deki seçim ofisinde bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı olduğu ihbarını alan Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, seçim irtibat bürosu sorumlusu 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. HDP'nin seçim ofisinde yapılan aramada suç unsuru olan çok sayıda yayın ve afişe el koyan terörle mücadele ekipleri, soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor. - İZMİR
Abdullah Öcalan, İzmir, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
Kaynak: İHA