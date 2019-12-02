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HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın avukatının "Uzun süre bilinci kapalı şekilde hücresinde kaldı. Yedi gündür hastaneye sevk edilmedi" açıklamasının ardından Edirne Cezaevi'nde Demirtaş'ı ziyaret etme kararı aldı.

02.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapılmasını istedi.

Buldan ve Temelli'nin açıklamasında, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı'nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz. Sayın Demirtaş'ın sağlığına ilişkin son durum nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır?" denildi.

DEMİRTAŞ'IN YANINA GİDİLECEK

HDP tarafından yapılan açıklamada, "Demirtaş'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevi'ne hareket edeceklerdir" ifadelerine yer verildi.

KOMİSYONA 'ACİL' KODUYLA ÇAĞRI

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun 'acil koduyla' toplanması çağrısında bulundu. Gergerlioğlu, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığı'na yaptığı başvuruda, "Sayın Demirtaş'ın siyasetteki rolü ve parlamentomuzun eski üyelerinden olması sebebiyle yaşadığı hak ihlalleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple de İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun acil koduyla toplanması ve Edirne Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde ziyaret gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Komisyonu derhal göreve çağırıyorum" dedi.

"ZİYARET YAPILMASINI ARZ EDERİM"

Gergerlioğlu, komisyonun derhal cezaevini ziyaret etmesi gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti: "Bu bağlamda, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun sayın Selahattin Demirtaş hakkındaki iddialarla ilgili müdahil olup araştırma yaparak hayatına mal olmadan derhal cezaevinde yerinde ziyaret yapmasını arz ve talep ederim."

Avukatından Selahattin Demirtaş hakkında flaş açıklama: Bilinci kapandıAvukatından Selahattin Demirtaş hakkında flaş açıklama: Bilinci kapandı


Halkların Demokratik Partisi, Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Buldan, Politika, Güncel

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