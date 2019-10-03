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HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Yargı paketinin yeterli olmak bir yana tümüyle AKP'nin ömrünü uzatmak için attığı bir adım olduğu görüşündeyiz.

03.10.2019 13:32HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş Açıklaması
HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Yargı paketinin yeterli olmak bir yana tümüyle AKP'nin ömrünü uzatmak için attığı bir adım olduğu görüşündeyiz. Artık halk bunlara kanmıyor." dedi.
Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun çalışmadığını öne sürerek, komisyonun 27. Dönem'de dört toplantı yaptığını söyledi.
Komisyonun çalışmalarına ilişkin bilgi veren Beştaş, cezaevlerinden her gün yüzlerce mektup almalarına ve ağır hak ihlalleri olmasına rağmen sadece üç cezaevinin ziyaret edildiğini savundu. Beştaş, "Ağır hak ihlallerine dair TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ne görevlerini yerine getiriyor ne de yetkilerini kullanıyor." ifadesini kullandı.
Gazetecilerin yargı reformu paketine ilişkin sorularını da yanıtlayan Beştaş, "Yargı paketinin yeterli olmak bir yana tümüyle AKP'nin ömrünü uzatmak için attığı bir adım olduğu görüşündeyiz. Artık halk bunlara kanmıyor." diye konuştu.
Anayasa Mahkemesinin, eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında "ifade özgürlüğünün ihlal edildiği" yönünde karar verdiğini belirten Beştaş, Önder'in derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Meral Danış Beştaş, Milletvekili, Siirt, Politika

Kaynak: AA

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