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HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Açıklaması

HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Önce belediyelere kayyum atıyorlar sonra suç arayışı içine giriyorlar.

08.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 14:20 HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş Açıklaması
HDP Şırnak Milletvekili Hasan Özgüneş, "Önce belediyelere kayyum atıyorlar sonra suç arayışı içine giriyorlar. Bu, Kürt halkının ve diğer halkların iradesine tahammülsüzlüktür." dedi.
Özgüneş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şırnak ve benzeri birkaç yerde "antidemokratik uygulamalar yapıldığını" öne sürdü.
HDP'nin bünyesinde olan her kesimi düşmanlaştırarak baskıların uygulanmaya devam edildiğini savunan Özgüneş, "Şırnak'ta son haftalarda, yönetici arkadaşlarımızı 'ajanlaştırma' çabası içine girildiğini görüyoruz. 'Bize yardımcı olursanız çocuklarınıza imkanlar sunabilir' diye faaliyet içine giriliyor. Bunu kınıyoruz. Bu davranış biçimini asla tasvip etmiyoruz. İçişleri Bakanı'nı uyarıyoruz. Bu devlet görevlileri ne ve kimin adına bu işi yapıyorlar?" diye sordu.
Şimdiye kadar HDP'li 16 belediyeye kayyum atandığını belirten Özgüneş, kayyum atanan belediyelere ilişkin, "hiçbir hukuki gerekçe" olmadığını öne sürdü.
Özgüneş, "Önce belediyelere kayyum atıyorlar sonra suç arayışı içine giriyorlar. Bu, Kürt halkının ve diğer halkların iradesine tahammülsüzlüktür. Seçilen belediye başkanlarının kendi halkına hizmet etmeye karşı tahammülsüzlüktür. Aynı zamanda hukuka ve insan haklarına karşı duruştur; demokrasiyi tanımamadır." dedi.
HDP olarak "en meşru, en zararsız bir basın açıklamasını bile yapmaktan mahrum bırakıldıklarını" belirten Özgüneş, "Hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Hasan Özgüneş, Milletvekili, Şırnak, Politika

Kaynak: AA

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