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HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, dayanışma ve yardımlaşmanın zorlu günlerde toplumu ayakta tutacağını belirtti.

03.04.2020 12:34 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:34
HDP Sözcüsü Ebru Günay Açıklaması
HDP Sözcüsü Ebru Günay, dayanışma ve yardımlaşmanın zorlu günlerde toplumu ayakta tutacağını belirtti.
Günay, partisinin sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının herkese eşit mesafede tehlike saçtığını kaydetti.
Ebru Günay, salgın karşısında en savunmasız alanın cezaevleri olduğunu, risk grubundaki hasta ve yaşlı mahkumların tahliye edilmesi gerektiğini bildirdi.
İktidarın infaz düzenlemesinde ayrımcılık yaptığını öne süren Günay, "İnfazda eşitlik bu ülkenin vatandaşları için anayasal bir haktır." ifadesini kullandı.
Günay, Terörle Mücadele Kanunu'nda terör tanımının hiçbir belirsizliğe yer verilmeden yeniden yapılması gerektiğini ileri sürdü.
Salgınla mücadelede ülke olarak zor günlerden geçildiğini belirten Günay, "Bu zorlu günlerde bizi ve toplumu ayakta tutacak olan dayanışma ve yardımlaşmadır. Ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahibi herkese yardım elimizi uzatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

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