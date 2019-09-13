HDP, Diyarbakır'da oturma eylemi yapan anneleri Meclis'e davet etti

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyenHDP Sözcüsü Günay Kubilay, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kubilay, "İl binamız önünde oturan ailelere seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclise davet ediyoruz." dedi.

KULP'TAKİ TERÖR SALDIRISI

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün gerçekleştirilen terör saldırısında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin yaralandığını hatırlatan Kubilay, "Saldırıyı sert dille kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Kubilay saldırının etkin şekilde soruşturulması ve sorumluların bulunmasını talep ettiklerini belirtti.

ANNELERİN EYLEMİ

12 Eylül askeri darbesinin 39. yılına da değinen Kubilay, darbenin kuşaktan kuşağa silinmeyecek derin izler bıraktığını söyledi. Kubilay, annelerin, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemine ilişkin "3 Eylül'den itibaren Diyarbakır il binamızın önündeki ailelerin talebi son derece haklı taleptir. Bizim de talebimiz kimsenin tırnağı dahi kanamadan toplumsal barışın sağlanarak bütün gençlerin evlerine sağ salim geri dönmeleridir." ifadelerini kullandı.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay

"ANNELERİ MECLİS'E DAVET EDİYORUZ"

Mecliste bütün partilerin içinde yer aldığı çözüm komisyonu kurulmasını önerdiklerini belirten Kubilay, "Bu vesile ile il binamız önünde oturan ailelere de seslenmek istiyoruz. Biz anneleri Meclis'e davet ediyoruz." diye konuştu.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER

Kubilay, partisinin önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulunda kayyum atanan belediyelere yönelik adımların ele alındığını, nöbet eylemlerinin süreceğini ve imza kampanyası başlatacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'de Şahap ve Fevziye Çetinkaya, 17 yaşındaki çocukları Süleyman Çetinkaya'nın geçen hafta kaybolması üzerine HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelerek oturma eylemi başlatmıştı.

Ailelerin, kayıp çocuklarının bulunması için HDP il binası önündeki oturma eylemi 11'inci günde de devam ediyor. Bugün 3 ailenin daha gelmesiyle oturma eylemindeki aile sayısı 28'e çıktı.

Oturma eyleminden görüntüler: