HDP Sözcüsü Kubilay: "Bir kez daha 'erken seçim' diyor, meydan okuyoruz"

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, partisinin erken seçim çağrısını yineleyerek, "Barış, demokrasi ve özgürlük düşmanlarına hodri meydan diyoruz." dedi.

Kubilay, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin erken seçim çağrısı yaptığını anımsattı.

Buna MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yanıtın, "Meydan okuyorlarmış...Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın." sözleriyle geldiğini aktaran Kubilay, iktidarın, toplumun desteğini yitirdiğini iddia etti.

Bahçeli'nin ilk sandık kurulduğunda sandıktan çıkamayacaklarını bildiğini öne süren Kubilay, şunları söyledi:

"Bahçeli hangi politik kapasiteyle, hangi çözüm önerileriyle halkın karşısına çıkacak? Allah aşkına sabah akşam büyük ortağı gibi kendinden olmayan herkese namlu göstermenin, kırbaç sallamanın dışında ne söylüyor? İşsizliğe, yoksulluğa, pahalılığa karşı MHP'nin politikası nedir, bilen var mı? Bir kez daha 'erken seçim' diyoruz, meydan okuyoruz. Bütün savaş yanlılarına, işçileri, emekçileri, yoksulları açlığa, sefalete sürükleyenlere meydan okuyoruz. Barış, demokrasi ve özgürlük düşmanlarına hodri meydan diyoruz."

Kubilay, bir basın mensubunun Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin sorusuna, "Demokratik ve barışçıl bir Ortadoğu perspektifine sahip bir parti olarak her düzeyde sorunların, ilişkilerin diplomasi yoluyla çözülmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Barzani'nin ziyaretini bu nedenle eleştirel düzeyde değerlendirmiyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA