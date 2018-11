Hdp TBMM Grup Toplantısı - Detaylar

27 Kasım 2018 Salı 18:21



27 Kasım 2018 Salı 18:21

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "AİHM kararı nettir. Mahkemenin Selahattin Demirtaş kararı aslında bu ülkeye bir hukuk dersidir. Bu ülkede, hukuku tanımayanlara, hukuku devletini yerle bir edenlere bir derstir." dedi.Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün çok sayıda partilinin ve sendikacının gözaltına alındığını belirterek, "Bu sabah kalktık yine 23 arkadaşımız gözaltına alındı. Her sabah gözaltılarla kalkıyoruz. Tek bildikleri hukuksuzluk, çete devleti anlayışıyla ülkeyi yönetme çabasıdır. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararına değinen Temelli, "AİHM kararı nettir. Mahkemenin Selahattin Demirtaş kararı aslında bu ülkeye bir hukuk dersidir. Bu ülkede hukuku tanımayanlara, hukuku devletini yerle bir edenlere bir derstir." ifadesini kullandı.AİHM'nin geçmişte almaya cesaret edemediği kararların da olduğuna dikkati çeken Temelli, "Öcalan ile ilgili karar ve KHK'ler ile ihraç edilmiş arkadaşlarımıza ilişkin kararlarda, AİHM, siyasete esir düşmüştü. İlk defa çok önemli bir karara imza attı. Almış olduğu karar, birçok açıdan çok büyük öneme işaret ediyor." dedi."Yargı talimatla çalışıyor"Demirtaş'ın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini savunan Temelli, şöyle devam etti:"Karar açıklandığı sırada, belki de bir gün önce veya o saatlerde, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, sarayda talimat alıyor. Yargı talimatla çalışıyor. Hakimler ve savcılar, bu ülkede hukukun gereğini hayata geçirmekten uzaklar. Acz içindeler. Siyasi vesayet, bütün mahkeme salonlarını kaplamış durumdadır.Her şeye rağmen bu karar önemli bir fırsattır. Gelin bu kararın gereğini yerine getirin, yargının üzerindeki bu vesayete son verin. 'Bu kararı tanımıyoruz' diyenlere inat, gelin yargıçlar olarak mesleğinizin etiğinden aldığınız güçle bu kararın gereğini yerine getirin. Eğer getirmezseniz, sadece yoldaşlarımıza kötülük yapmakla kalmayacaksınız, bu ülkenin geleceğine büyük bir kötülük yapacaksınız. Bu kötülüğü yapmaya hakkınız yok. Hesap sorarız, yakanıza yapışırız."HDP'nin tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in 20 gündür açlık grevinde olduğunu aktaran Temelli, "Cezaevlerinde bugün açlık grevi başlıyor. Neden? Çünkü bu ülkede tecrit var. Öcalan'a uygulanan tecrit, bütün Türkiye'ye, barışa, demokrasiye uygulanan tecrittir." görüşünü savundu. Temelli, Leyla Güven'in cezaevinden gönderdiği mektubu okudu.Sezai Temelli, İstanbul'da, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, polis tarafından kadınlara şiddet uygulandığını ileri sürdü.ÇAYKUR'da yapılan özelleştirmeyi hiçbir yerde görmediklerini belirten Temelli, "ÇAYKUR'un tümü değil sadece satış kısmı özelleştiriliyor. Nerede karlı bir alan var, onun üzerinden bir rant alanı yaratmaya çalışıyorlar. 215 bin ailenin geçimini yok ediyorlar." dedi.Bütün Karadeniz'in bir ekolojik yıkım içerisinde olduğunu öne süren Temelli, yeşil yol yapmak için Karadeniz'de ormanların kesildiğini söyledi. Temelli, "Karadeniz'de bütün o doğal güzelliklere saldırıyorlar. 2023 yılına kadar bin 700 HES yapacaklarmış. Bunun yanına bir şey daha yapıyor. HES'lere karşı çıkanlar için de 228 cezaevi yapıyor. Doğa talanına, emek sömürüsüne karşı çıkanları, bu baskı, zulüm ile cezaevine tıkmaya çalışıyor. Geçenlerde bir milletvekili cezaevleri için 'bacasız fabrika' dedi. Cezaevleri üzerinden de yeni bir emek sömürüsünü planlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu."Türkiye'nin her yerindeyiz"HDP'nin, Türkiye partisi olamadığına ilişkin bazı haberlere tepki gösteren Temelli, "Türkiye'nin her yerindeyiz ve yegane Türkiye partisiyiz. Türkiye halklarının partisiyiz. Bu demokratik mücadelenin içindeyiz. Demokratik Cumhuriyeti inşa edene kadar da bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Osmaniye'den öteye geçemeyenler, Hakkari ve Şırnak'ta bir milletvekilimizi çalmak için neredeyse ordunun yarısını oraya gönderenler Türkiye partisi, HDP değil. Hadi oradan." diye konuştu.AK Parti'nin yerel seçimlerde aday bulmakta zorlandığını öne süren Temelli, şunları söyledi:"Diyarbakır'a kayyumu belediye başkan adayı olarak gösterdiler. Ankara'ya Kayseri eski belediye başkanını aday olarak gösteriyorlar. '26 sayfalık yolsuzluk dosyan nerede' diye bu kürsüden sormuştum. Madem şimdi aday oldun çık da göster bakalım o 26 sayfada neler yazıyordu. İzmir'e, ekonomiyi perişan edip gitmiş, cinsiyetçi dilin hakim olduğu Zeybekci'yi aday gösteriyorlar. Biz de tüm bunlara karşı halkların, emekçilerin, kadınların adayını göstereceğiz."Türkiye'nin her yerinde halkın iradesine saygı göstereceklerinin altını çizen Temelli, "Bugün için önceliğimiz, bu ceberut iktidardan, faşist zihniyetten kurtulmaktır. O yüzden halkın iradesi yönünde güçlü ittifakları hayata geçireceğiz. Yerellerde bir kez bunu başarırsak demokrasinin de barışın da yolu açılacaktır." dedi.Vatandaşlara HDP'ye aday adaylık başvurusu yapmaları çağrısında bulunan Temelli, "Türkiye'de 12 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Facebook, İnstagram, Twitter güzeldir ama güzel kardeşim sokak daha güzeldir. Haydi şimdi sokağa. Bütün il, ilçe binalarımız açık. Haydi gelin sandık görevlisi, müşahit olup bu seçim çalışmalarına katılın. Sandıklara hep birlikte sahip çıkalım." diye konuştu.Ahmet Türk'ten adaylık açıklamasıÖte yandan HDP'li eski milletvekili Ahmet Türk, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Belediye başkan adayı olup olmayacağına ilişkin bir soruya Türk, "40 yıldır siyasetin içindeyim. Ben siyaseti halkıma hizmet etmek için yaptım. Bugün de eğer partimin böyle bir talebi varsa bu talebi yerine getirmeye hazırım. Bireysel olarak bakarsanız, geldiğim yaştan sonra siyaseti de çok fazla düşünmüyorum. Partim böyle bir ihtiyaç duyarsa o görevden kaçmam." karşılığını verdi.AK Parti'nin bazı illerde kayyumları aday göstermesine dair soru üzerine Türk, "Bu halkın iradesini hiçe sayma anlamına gelir. Seçimlerin ismini yerel koyuyoruz ama o yerelle ilgisi olmayan insanları, devletin memurunu oraya atıyoruz. Demokrasilerde böyle bir şey görülmemiştir. Gittikçe demokrasiden uzaklaşan, diktatörleşen ve halkın iradesini hiçleştiren bir Türkiye'deyiz." ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin anımsatılması üzerine Türk, şunları söyledi:"Bir ittifaktan çok, gelecekle ilgili neler yapabilmeliyiz, demokratik değerler etrafında nasıl yeni bir geleceği oluşturabiliriz, bu ceberut anlayıştan kurtulmak için neler yapmamız gerektiğini ve bize düşen görev ile sorumlulukları biraz tartıştık. Türkiye'de Kürtleri ötekileştiren, Kürtlerden uzaklaşan bir siyaset asla Türkiye'ye demokrasiyi getiremez. Kendilerini de gözden geçirsinler, biz de kendimizi gözden geçirmek zorundayız."