HDP'den Seçim Dengelerini Altüst Edecek Çıkış: CHP-İYİ Parti Adayını Destekleyebiliriz

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğinin sinyalini verdi. Buldan, AKP'nin gerilemesi için, aday profilinin uygun olması halinde, CHP- İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.
"3 BÜYÜK KENTTEN ADAY ÇIKARILMAYABİLİR"
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğinin sinyalini verdi.
"CHP-İYİ PARTİ ADAYINI DESTEKLEYECEĞİZ"
Buldan, AKP'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.
ADALET NÖBETİNE BAŞLANACAĞINI DUYURDU
Buldan, eski eş genel başkan Selahattin Demirtaş'ın şahsında tüm tutuklu milletvekilleri için adalet nöbetine başlanacağını da duyurdu.
MECLİS'TE AÇLIK GREVİNE BAŞLAMIŞTI
HDP lideri, tutuklu Hakkari milletvekili Leyla Güven'in açlık grevine destek vermek için dokuz arkadaşıyla Meclis'te açlık grevine başlamıştı.
(Kaynak: Diken)
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05 Aralık 2018 Çarşamba 16:22