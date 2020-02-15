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HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Milletvekili Murat Sarısaç hakkında "terör örgütüne yardım ve yataklık, Terörle Mücadele Kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlattı.

15.02.2020 23:18 | Son Güncelleme: 15.02.2020 23:22

Terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen teröristi evinde saklayan HDP Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Van Milletvekili Sarısaç hakkında, "terör örgütüne yardım ve yataklık, terörle mücadele kanunu 6. maddesine aykırılık ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın Van'daki evinde saklandığı ve terör örgütüne eleman sağladığı tespit edilen terörist Y.D. gözaltına alınmıştı.

Terörist Y.D'nin HDP milletvekili Sarısaç'ın da bulunduğu araçtan indirilerek gözaltına alındığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedilmişti.

Son dakika: PKKSon dakika: PKK'lı terörist HDP'li milletvekilinin evinden çıktı

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı

Halkların Demokratik Partisi, Murat Sarısaç, Milletvekili, Van, Güncel


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