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HDP ve DBP binaları ile yöneticilerin evlerinde arama yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesi HDP ve DBP ilçe binalarının yanı sıra bazı belediye yöneticilerinin evinde arama yapıldı.

24.07.2019 10:20 HDP ve DBP binaları ile yöneticilerin evlerinde arama yapıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesi HDP ve DBP ilçe binalarının yanı sıra bazı belediye yöneticilerinin evinde arama yapıldı. Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde bulunan HDP ve DBP ilçe binası, Kışla Mahallesinde bulunan Nusaybin Belediyesi Eş Başkanı Ferhat Kut ve Belediye Meclis Üyesi Emin Alkan'ın evine gelen polis ekipleri, parti binaları ve Kut ile Alkan'ın evinde arama yaptı. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı aramalarda Nusaybin Belediye Eş Başkanı Kut ve Meclis üyesi Emin Alkan gözaltına alındı. Sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere Nusaybin Devlet Hastanesine getirilen Kut ve Alkan'ın yapılan sağlık kontrollerinden sonran Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele bürosuna götürüldüğü öğrenildi. HDP ve DBP ilçe binalarındaki aramalar sürüyor.
(Abdullatif Altunkaynak/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Nusaybin, Mardin, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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