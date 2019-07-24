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HDP ve DBP yöneticilerine PKK/KCK operasyonu

Mardin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP genel merkez parti meclis üyesi, HDP Mardin ve ilçe yöneticileri ve BDP yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

24.07.2019 11:12 HDP ve DBP yöneticilerine PKK/KCK operasyonu
Mardin merkezli 2 ilde gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP genel merkez parti meclis üyesi, HDP Mardin ve ilçe yöneticileri ve BDP yöneticilerinin bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında HDP ve DBP ilçe binalarının yanı sıra bazı belediye yöneticilerinin evinde arama yapıldı. Mardin ve Diyarbakır'da sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleşen operasyonlarda aralarında HDP Genel Merkez Meclis üyesi Sedat Ay, DBP Başkanları Leyla Bozkurt, Şehmus Sun, Bismil DBP ilçe Başkanı Gülsen, HDP Nusaybin belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyesi Ferhat Kut ile Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişiler hakkında çalışmaların ise sürdüğü belirtildi. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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